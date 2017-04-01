濱崎步大崩壞 發福僵臉嚇壞粉絲

濱崎步被指發福臉僵。(圖／翻攝自日網、IG)

濱崎步臉部表情不太自然。(圖／翻攝自日網)

日本音樂節目《Music Station》31日播出3小時加長版，找來X JAPAN、濱崎步、AKB48等擔任嘉賓，近年頻被指人氣下滑的濱崎步，換2套服裝性感現身，卻被發福身材和僵臉搶走風采。

濱崎步先是穿上黑色露肚裝，之後再換上粉紅洋裝，大秀深邃事業線，演唱名曲《TO BE》和《ourselves》，不過性感一面卻不敵被指身材發福，還有網友認為她笑容十分僵硬，雙眼距焦怪怪的，鼻子也異常高挺，嚇壞不少觀眾，直呼「她是濱崎步嗎？怎麼變這樣」，引起網友熱議。

(中時電子報)