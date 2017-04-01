雪霸聖稜線一夜白頭 連假登山注意安全
昨晚鋒面通過加上冷氣團南下，氣溫瞬間下降，雪霸國家公園位於苗栗縣與台中市交界的聖稜線各山頭一夜白了頭，雪霸國家公園管理處及保七總隊第五大隊呼籲清明連假計畫登山山友，需應備妥雪地裝備，注意登山安全。
這波鋒水氣充足，加上冷氣團南下，雪霸國家公園3000公尺以上的高山，昨晚陸續飄下白雪，從觀霧遊憩區遠眺雪霸聖稜線，從雪山到大霸尖山間各山頭，一夜間覆上一層白雪。
中央氣象局預報資料顯示，雪山圈谷地區夜間溫度為零下3至4度，大霸尖山山區更達零下6度，由於天氣逐漸轉為乾冷，登山步道上積雪容易形成濕滑冰面，通過時需正確使用冰爪、冰斧 或登山杖等雪季裝備，確保安全。
保七總隊第五大隊統計，清明連假有401隊共1447人申請進入雪霸國家公園登山，雖然雪霸國家公園管理處2017年雪季管制措施已於4月1日解除，呼籲請山友應隨時注意天候變化，攜帶足夠雪季裝備，不要高估自己的登山能力，避免發生意外。
(中時)
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