宛如颱風夜 台南凌晨刮9級陣風

凌晨1時左右，仁德地區傳出有廣告帆布被吹落。（曹婷婷翻攝）

「好像颱風天！」許多台南人昨晚到凌晨都聽了一夜的狂風呼嘯，不少人直呼好像是颱風天，仁德地區傳出有廣告帆布被吹落，仁德分駐所及時將廣告物拆卸下來，避免造成意外。

中央氣象局針對全台19縣市發布陸上強風特報，凌晨1時，仁德區中山路一巨幅廣告帆布被強風吹落，二甲里一處廟宇正辦理百年大醮活動，廟前的攤位棚架也被吹得東倒西歪，幸無嚴重災情。

氣象局南區氣象中心表示，台南站凌晨0時至1時測得平均風力為6級、最大陣風9級，已達強風標準，凌晨除台南站測得強風外，永康區也測得平均風力5級、最大陣風8級，仁德區半夜平均風力則約為4級左右，今天白天則以靠海的七股及空曠處測到較強風力，永康區風力也有4級。

(中時)