嘉義鹿草西瓜節免費品嚐 熱鬧滾滾

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2017嘉義縣鹿草西瓜節今天在鹿草鄉公所和農會前登場，西瓜和西瓜汁免費吃，大口喝，還有西瓜苗嫁接DIY和農特產品展售，熱鬧滾滾。

今年受暖冬影響，西瓜在清明節前就已採收上市，3月26日至及4月4日在鹿草鄉公所前設有西瓜專賣區，西瓜節活動今天登場，瓜農以貨車載來一車又一車新鮮的大西瓜現場叫賣，民眾選購十分踴躍。

現場除了西瓜汁、西瓜呷免驚，還有西瓜大胃王比賽，每梯次最快吃完西瓜前3名者，就能得到1顆大西瓜，嘉義縣長張花冠、立委蔡易餘、鹿草鄉長楊秀玉等人還上台吃西瓜，擔任西瓜節最佳代言人。

鹿草西瓜「蒲仔頭、西瓜尾」的嫁接與培育技術，獨步全台，甚至揚名海外。農會解釋，嫁接技術就是將西瓜穗接入蒲瓜根砧中，透過獨特的嫁接技術，西瓜口感「沙沙又甘甜」，滋味令人回味。

鹿草西瓜節是當地最具規模產業活動，張花冠希望藉由西瓜節名氣，吸引民眾目光，大力宣傳及帶動鹿草鄉黃秋葵、哈蜜瓜、優質稻米及番薯產業發展，增加農民收益。1060401

(中央社)