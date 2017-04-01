灑水車撞上 機車女騎士命危

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鶯歌區39歲李姓女子，今天中午騎機車載著兒子在路口停紅燈時，遭一輛灑水車衝撞。李女送醫時已無生命跡象，兒子輕傷。

新北市消防局中午12時56分獲報，鶯歌區鶯桃路一輛私人灑水車與母子雙載的機車發生車禍，立即派員前往處理。

消防人員到場後。發現機車騎士（女性39歲）已無生命跡象，送三峽恩主公醫院急救，被載的15歲兒子右大腿疑似骨折，送桃園聖保祿醫院治療。

警方已封鎖現場，肇事司機初步向警方供稱，行經該路段時，突然發現剎車失靈，才會不慎衝撞停等紅燈的機車，詳細車禍發生原因，仍待警方進一步調查。1060401

(中央社)