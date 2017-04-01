碩士男潛宿舍偷竊 驚動女學生落網

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清大1名李姓碩士肄業生，去年趁暑假期間潛入學校宿舍搜尋財物，不料竟沒頭沒腦打開3名留宿女學生的房間，遭報警逮捕，新竹地院法官依侵入住宅竊盜未遂罪，共2罪，判刑7月，緩刑3年。

判決書指出，29歲李生碩士學程未修完，學期結束後疑因缺錢花用，趁暑假期間宿舍沒人，下午潛入男女合宿宿舍，打算闖空門搜刮財物。

李生逐間開啟未上鎖的房門，探頭入內查看，只是住宿學生放假前時幾乎都收拾乾淨，李生連看了多間都無所獲，不料隔天再到2樓偷時，剛好打開1間3名女生同時暑期留宿的房間，見到李生打開房門，嚇得尖叫聲四起。

李生見狀嚇得拔腿就跑，匆忙逃出宿舍，3名女生不知李生意圖，趕緊報警處理，警方獲報後到校過濾監視器畫面，追查出李生身分，並循線將他逮捕。

地院法官審理時，李生坦承犯行，法官查出他碩士肄業，過去無前科，雖犯侵入住宅竊盜案但未得逞，審酌他犯後態度良好，諭知緩刑3年。

(中時)