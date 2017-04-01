泰國最長郵票 紀念前泰王在位70年

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泰國郵政總局1日正式發行有史以來最長的郵票，1枚長度有17公分，5枚小全張45泰銖，是為紀念前泰王蒲美蓬在位70年。中央社記者劉得倉曼谷攝 106年4月1日

(中央社記者劉得倉曼谷1日專電）泰國郵政總局今天正式發行有史以來最長的郵票，1枚長達17公分，5枚小全張45泰銖，是為紀念前泰王蒲美蓬在位70年。

泰國郵政總局指出，為紀念前國王蒲美蓬在位70年，特別以拉瑪九世在位期間所推動的6大皇家計畫為主題內容，總計發行900萬枚，每枚面額9泰銖，以5枚小全張出售。

泰國民眾一早就前往各大郵局搶購，很快就銷售一空，不少人還是向隅。根據統計，前泰王蒲美蓬在位70年期間，泰國郵政總局共發行70餘套350版的郵票，總印刷量超過20億張。1060401

(中央社)