老饕不捨 萬華知名炒飯歇業

萬華知名炒飯店昨天在臉書上貼出歇業訊息，老闆在臉書上表示，謝謝大家長年以來的支持，並感嘆餐飲小店終究是敵不過政府的政策。不少老饕都在留言表示不捨，希望不要關門。

萬華知名的炒飯店艋舺阿龍炒飯專門店在臉書上貼出公告指出，只營業到3月31日（最多做到4/1把好的材料賣完）。

業者臉書上寫到「謝謝大家長年以來的支持！餐飲小店終究是敵不過政府的政策，現在的年輕人要的是錢多休假多！傳統小店哪可能有這樣的？！」不過，老闆也在臉書上強調，是因為累了，而不是生意不好。

消息一出，許多老饕都在底下留言表示不捨，希望老闆不要關門。也有不少還沒吃過但慕名已久的網友們表示「都還沒吃過這個傳奇炒飯啦」。1060401

(中央社)