柯文哲主動再提香港 沒失言是不服氣

台北市長柯文哲今天在新德里談論觀光想法時，主動再提香港，並指出，他有關香港的言論不是失言，是不服氣，但香港國際旅客比台灣多是事實，要回去檢討。

柯文哲日前在泰國談到「香港很無聊」，結果引起不同的討論。他上午在參觀新德里印度門後，談起8天新南向之旅的心得與對觀光的看法時，主動談起香港。

柯文哲說，台灣軟實力還是不足，雖說香港只是個小島，但扣掉陸客，國際旅客還是遠遠超過台灣好幾倍。他一直覺得台灣「更好玩、更好吃、更好看」，但國際觀光客就是比香港少，這是事實，應該去想想如何加強台灣觀光軟實力。

被問到先前有關香港的發言是否「失言」，柯文哲表示，「這不叫失言，叫不服氣。我們心裡不服氣，但事實就是這樣。」台灣明明好吃、好看、好玩，但還是輸掉，所以回去要檢討。

他認為，台灣的觀光客來源還是要分散，東南亞是重要的目標，尤其要解決簽證問題。

柯文哲表示，從泰國的經驗，台灣對泰國免簽後，泰國人到台灣觀光增加80%，政府是否能讓免簽擴展到其他東協國家？如果自由行免簽做不到，能否做到團客免簽？

再來是航班問題，這需要航空公司和外交部去努力。如果航班不足，觀光客還是進不來台灣。另外，柯文哲談到台灣的導遊人才，認為應該視新移民為重要的人力來源，培訓新移民成為導遊。1060401

(中央社)