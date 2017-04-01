清明連假首日國道塞 北高通行4.6小時

我要評比

今天是清明連假首日，上午國道車多，有多路段塞車，北高通行時間約為4.6小時，午後逐漸紓解，但國5坪林到南港、國1湖口服務區到新竹系統、國3後龍到西湖服務區仍壅塞。

清明連假首日，一早國道就有不少車潮要返鄉、掃墓，加上天候不佳，一度有小客車撞護欄，導致回堵，一直到下午塞車情況才逐漸紓解。

根據高公局即時路況資訊系統，截止下午2時30分，塞車路段仍包括國5坪林到南港、國1湖口服務區到新竹系統、國3後龍到西湖服務區，時速不足40公里，其他地區路況大致順暢。

高公局表示今天北高通行時間約為4.6小時，是平常不塞車的1.4倍，預估下午1至6時湖口-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統路段可能發生壅塞情形，請用路人改走國3或省縣道替代道路。1060401

(中央社)