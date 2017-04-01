清明連假道路狀況多 瑞芳警即時排除
清明連假第一天上午，一直是聯繫宜蘭與新北的台2線要道傳出有大型散落物在道路上，並嚴重影響車流。新北警瑞芳分局貢寮所楊仲景所長正執行強化清明交通疏導勤務，接獲通報後隨即與林德昌副所長前往查看後，發現在台2線98公里處有多片大型車煞車鼓散落地面，而且當處為一大彎道，許多車輛為閃避散落物而跨越對向車道，險象環生。警方隨即以巡邏車警示雙向車輛，並沿途清理，更以步巡方式巡視周邊路段，直到未發現有任何影響行車安全之狀況後，該路段在警方引導下恢復通暢。
警方表示，該車輛在行駛中散落物品，將調閱監視器後，依道路交通管理處罰條例開罰新台幣3千到9千，如果因而引發肇事，駕駛人更將負相關民刑事責任。不但自身受損更會嚴重影響其他用路人，因此任何車輛在行駛前最好做好行前檢查，維護行車安全。
(中時)
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