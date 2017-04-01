小小奧林匹克幼兒路跑　萌味十足

台南新營的奧林匹克幼兒路跑已經連續19年舉辦。（莊曜聰攝）

小朋友或跑或走，萌味十足。（莊曜聰攝）

跑完全程的小朋友都有獎牌。（莊曜聰攝）

連續假期第一天，台南新營一早就舉辦一場別開生面的路跑比賽，參賽的全部都是幼稚園的小朋友，路程不到1公里，只要跑完全程都有獎牌，目的是要培養孩童有運動家精神，這場小小奧林匹克幼兒路跑已經連續舉辦19年。

這場路跑從南新國中出發，終點是南瀛綠都心公園，全長約800公尺，早晨涼爽，共吸引新營、鹽水、柳營等區13所幼兒園近700位小朋友參加，再加上陪跑老師與家長，現場氣氛熱鬧。

眾人在南新國中操場熱身完畢後，隨即由新營區長張睿民、台南市議員蔡育輝、賴惠員、李退之等人鳴槍起跑，孩童們或跑或走，神情認真，「萌」味十足，最後只有1位小朋友跌倒擦傷，但仍跑完全程，許多家長也跟隨拍下子女可愛的路跑畫面，記錄生平第一場幼兒「馬拉松」。

(中時)