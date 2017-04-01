兒童節大禮 新北玩具銀行「木育奇緣」活動開跑
由台灣玩具圖書館協會、TOYOTA共同發起的「玩具復活節」全台巡迴活動，首場「木育奇緣」於4月1日在新北市位於新板特區的玩具銀行「玩聚窩」起跑，由社會局長張錦麗和網路報名參加的100組親子，在性平CEO企鵝暖爸的舞動帶領下，一起大聲高喊：「兒童節快樂！」
社會局長張錦麗表示，兒童節是屬於孩子們的節日，有些家長以為兒童渴望得到禮物，但根據調查，孩子們最期待的反而是家人的陪伴，尤其是父母，因此新北市透過玩具銀行的愛分享活動，讓爸爸媽媽可以暫時放下手邊工作，好好陪伴孩子共享玩玩具的快樂時光。
活動中將回收的二手玩具改造成有趣的親子闖關活動，搭配身旁常見物品，如CD光碟、瓶蓋、毛線等，讓親子一起創造有趣的DIY環保玩具，許多父母聚精會神的陪孩子一起穿線、黏瓶蓋，新北市玩具銀行主任張維庭表示，自己動手製造的玩具，孩子會更珍惜玩。
台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳表示，木質玩具具有溫潤的質地，而且設計有許多巧門，可以讓親子一起動手動腦，培養親子關係，舊玩具經整理修復後，仍可呈現新生命。
新北市玩具銀行「玩聚窩」自今（1）日「木育奇緣」活動開始至5月底，都將以木質玩具及環保手作為主題，每周3、6上午開放給一般民眾，每周2、4、5服務高齡、身障、幼兒等各式社福、社區團體，以玩具及遊戲推動全齡共玩，以達到關懷弱勢、活化社區的理念。
(中時)
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