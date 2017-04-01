MLB》不只王建民 這些明星戰將沒頭路

霍華曾單季敲58轟，生涯4年超過136打點，是費城人超級重炮。(美聯社資料照)

莫諾曾獲國聯打擊王，生涯3季逾30轟，4季超過100分打點，是雙城前看板球星。(美聯社資料照)

昔洋基超級新秀張伯倫，上周被釀酒人釋出，他才31歲。(美聯社資料照)

(15:40更新內文)剛滿37歲的王建民，今傳出被教士隊簽下，後證實是假新聞。其實不只「建仔」，仍有許多昔日明星級球員還在找落腳處，包括費城人前重炮霍華(Ryan Howard)、巨人前王牌林斯康(Tim Lincecum)、賽揚強投皮維(Jake Peavy)，以及洋基前超級新秀張伯倫(Joba Chamberlain)，上周剛被釀酒人釋出。

離大聯盟開幕戰只剩2天，許多過去戰功彪炳的好手仍在找新東家。霍華生涯382轟，有4季灌進超過136打點；皮維大聯盟共摘152勝，是2007年國聯賽揚獎；雙城前看板球星莫諾，生涯247轟，摘2006年美聯MVP、2014年國聯打擊王；昔日紅襪終結者派波朋(Jonathan Papelbon)，生涯368次救援成功，這些人都沒頭路。

(中時電子報)