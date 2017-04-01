MLB》不只王建民 這些明星戰將沒頭路
(15:40更新內文)剛滿37歲的王建民，今傳出被教士隊簽下，後證實是假新聞。其實不只「建仔」，仍有許多昔日明星級球員還在找落腳處，包括費城人前重炮霍華(Ryan Howard)、巨人前王牌林斯康(Tim Lincecum)、賽揚強投皮維(Jake Peavy)，以及洋基前超級新秀張伯倫(Joba Chamberlain)，上周剛被釀酒人釋出。
離大聯盟開幕戰只剩2天，許多過去戰功彪炳的好手仍在找新東家。霍華生涯382轟，有4季灌進超過136打點；皮維大聯盟共摘152勝，是2007年國聯賽揚獎；雙城前看板球星莫諾，生涯247轟，摘2006年美聯MVP、2014年國聯打擊王；昔日紅襪終結者派波朋(Jonathan Papelbon)，生涯368次救援成功，這些人都沒頭路。
(中時電子報)
關鍵字：王建民
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