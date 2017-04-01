農業六感體驗 宜蘭綠博登場
2017年宜蘭綠色博覽會從今天起到5月14日，於冬山河生態綠舟及冬山車站周邊社區登場，園區規劃5大主題展區，呈現農業六感體驗等多元風貌。
2017年宜蘭綠色博覽會今天在農委會主委林聰賢與宜蘭縣代理縣長吳澤成等人啟動象徵開幕的「綠‧啟航」揚帆儀式後，宣布活動從即日起，正式在冬山河生態綠舟及冬山車站周邊舉辦。
宜蘭縣政府說，今年綠博共有「大地藝術區」、「綠色聚落」、「綠競場」、「生態綠舟」與「水原綠境」5大區，還有藝術家打造大型視覺場域及地景裝置藝術。
其中，在冬山火車站站體下的「綠色聚落」規劃有相關動靜態活動，趣味探討糧食、環保危機議題，並帶來融合節氣的米、漬物體驗及茶香四溢的宜蘭茶席享受。
「綠競場」推出農機體驗、植栽農產、食農教育，邀請大家一同耕耘可食風景。
「生態綠舟」以自身的天然環境教材，引導孩子進入充滿奧秘的生態世界，還可搭乘獨木舟探險，飽覽冬山河特有美景。「水原綠境」有泰雅小獵人、原民風首飾DIY及耆老說故事等趣味活動。
此外，園區入口的巨型漂流木造拱門「漂流之光」，在陽光或燈光照射下宛如西洋教堂美麗的彩繪玻璃窗，成了白晝黑夜都吸睛的特色門面。另外還有以鋼鐵線條建構，50座250公分高猶如鋼鐵人化身般的「金剛農夫」，展現農民辛勤耕作的堅毅精神。
林聰賢說，綠博今年邁入第18年，歡迎民眾前往園區或到全台各地體驗鄉村活動，支持各地農特產。這也是農委會要推的「農業新發展」六感體驗（視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺、心靈）的新目標。1060401
(中央社)
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