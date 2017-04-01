勞動部取消安全衛生檢舉獎金

過去民眾檢舉施工現場有不符規範的情形，可領取新台幣500元的獎金，不過從今天起，勞動部因人力不足取消此獎金。

勞動部今天起廢止「安全衛生全民監督檢舉獎勵金支給要點」，也就是說從今天起，民眾即使向相關單位檢舉施工現場有不符規範的狀況，也沒有獎金可以拿。

勞動部解釋，其實獎金檢舉機制的成效不錯，過去成案也有5000多件，但勞檢人力有限，提供獎金讓勞檢人力需要再花時間去審查，導致排擠到去工地現場勞檢的人力。

勞動部說，加上立法院希望勞檢人力可以直接監督工地的安全措施，並希望第一時間就進入工地檢查，才決定取消發放檢舉獎金。

勞動部強調，雖然取消獎金機制，仍希望民眾可以踴躍檢舉，只要一接獲檢舉，勞動部也會立刻安排勞檢。1060401

(中央社)