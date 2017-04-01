北京霾傷健康 紐時特派無奈又內疚
中國大陸北京的霾惡名遠播，派駐當地的紐約時報特派記者狄雨霏日前撰文說，去年底有天全家都戴著防霾口罩，「對父母而言，內疚無可避免」，但每個家庭要住在哪，並非時時都有選擇。
狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow）3月30日在「時報內情」（Times Insider）專欄撰文，分享紐時派駐倫敦、新德里和北京的記者面對當地空氣汙染的經歷。
她提到，紐時北京分社人員日前吃午餐聊到空汙時，特派張彥（Ian Johnson）拿出手機，打開「Air Matters」應用程式，空氣品質指數（AQI）當時顯示169，離超過300的「危險」等級有一段距離。
但169以美國標準來看已是「不健康」，也是世界衛生組織（WHO）建議日常空氣品質標準的好幾倍。
狄雨霏提到，紐時北京分社前社長黃安偉2016年底返回美國，原因之一是他3歲的女兒即使在有空氣清淨機的環境下仍一直乾咳，但到空氣比較乾淨的地方，症狀就消失了。
她寫道，「身為父母，內疚無可避免，但每個家庭並非時時刻刻都能選擇住在哪裡。即使科學家和公共衛生官員都知道霾不健康，卻沒有人說得準在霾的環境下暴露多久會是問題，會成為多大的問題。應該只待3年？5年？還是10年？」
狄雨霏在文末寫道，面對霾害，紐時在北京的員工已用盡一切辦法，但實際上可能只有一個方法會奏效，那就是讓空氣變乾淨。1060401
(中央社)
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