調查：5成台灣親子 每天聊不到半小時
小朋友最愛的兒童節即將到來，不過兒福聯盟今天公布一項令人憂心的調查顯示，台灣51.6%的親子，一天聊天不到半小時，就算有聊到，多數時間仍是談課業。
兒盟於去年9、10月透過問卷調查國小5年級至國中8年級的學童，共回收1646份有效問卷，回收率83%，在95%的信心水準下，抽樣誤差是正負2.41個百分點。
這份「2017台灣兒童品格現況調查」顯示，現代父母普遍忙於工作，能陪孩子的時間少之又少，51.6%親子每天聊不到30分鐘，更有26.6%每天聊不到10分鐘。
不只聊天的量偏低，質也相對匱乏。台灣父母最常與孩子聊的內容，依序是學業（80.7%）、生活常規（71.2%）、交友狀況（52.8%），顯見最關心的仍是分數和學校表現。
兒盟執行長陳麗如表示，家庭是影響孩子品格的關鍵，影響因子包括關愛和照顧、父母的榜樣、尊重孩子和開放式溝通等，都需要長時間陪伴和傾聽、瞭解。
陳麗如說，親子相處時間不足，使互動易流於灌輸觀念，而無法透過親子討論，讓孩子釐清觀念和內化，之後遇到不同的情境，也能做出正確的判斷和選擇。
兒盟綜整台灣學童品格力分數是83.8分，其中女生為85.2分，男生為82.6分。表現較差的項目包括自備環保餐具（19.5%）、隨手亂丟垃圾（33.4%）、玩弄小動物（32.3%）、任意塗鴉（16.9%）等。
今天擔任「愛心大使」的藝人修杰楷建議，兒童節可以讓孩子練習「當一天大人」，讓孩子體驗一下成人的感覺，學習為自己負責。
修杰楷表示，「責任感」是他最注重的一環，小朋友還聽不懂時，就要教他如何把玩好的玩具收起來。另一個重點是「公平」，家中有3個孩子，各項分配都需要公平。1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。