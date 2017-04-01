調查：5成台灣親子 每天聊不到半小時

小朋友最愛的兒童節即將到來，不過兒福聯盟今天公布一項令人憂心的調查顯示，台灣51.6%的親子，一天聊天不到半小時，就算有聊到，多數時間仍是談課業。

兒盟於去年9、10月透過問卷調查國小5年級至國中8年級的學童，共回收1646份有效問卷，回收率83%，在95%的信心水準下，抽樣誤差是正負2.41個百分點。

這份「2017台灣兒童品格現況調查」顯示，現代父母普遍忙於工作，能陪孩子的時間少之又少，51.6%親子每天聊不到30分鐘，更有26.6%每天聊不到10分鐘。

不只聊天的量偏低，質也相對匱乏。台灣父母最常與孩子聊的內容，依序是學業（80.7%）、生活常規（71.2%）、交友狀況（52.8%），顯見最關心的仍是分數和學校表現。

兒盟執行長陳麗如表示，家庭是影響孩子品格的關鍵，影響因子包括關愛和照顧、父母的榜樣、尊重孩子和開放式溝通等，都需要長時間陪伴和傾聽、瞭解。

陳麗如說，親子相處時間不足，使互動易流於灌輸觀念，而無法透過親子討論，讓孩子釐清觀念和內化，之後遇到不同的情境，也能做出正確的判斷和選擇。

兒盟綜整台灣學童品格力分數是83.8分，其中女生為85.2分，男生為82.6分。表現較差的項目包括自備環保餐具（19.5%）、隨手亂丟垃圾（33.4%）、玩弄小動物（32.3%）、任意塗鴉（16.9%）等。

今天擔任「愛心大使」的藝人修杰楷建議，兒童節可以讓孩子練習「當一天大人」，讓孩子體驗一下成人的感覺，學習為自己負責。

修杰楷表示，「責任感」是他最注重的一環，小朋友還聽不懂時，就要教他如何把玩好的玩具收起來。另一個重點是「公平」，家中有3個孩子，各項分配都需要公平。1060401

(中央社)