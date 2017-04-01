音樂配海芋 陽明山竹子湖薩克斯風演奏

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台北市陽明山海芋季在竹子湖登場，北市府配合活動，今起至23日的假日期間推出薩克斯風演奏表演，讓民眾邊欣賞海芋邊聆聽優美音樂。

陽明山竹子湖海芋盛開，吸引觀光人潮，北市產發局在每個週休假日及連續假期的下午2時至4時邀請演奏家林瑞傑擔任薩克斯風手，在五所農園輪流舉辦七場田園音樂會。

北市產發局表示，音樂會搭配竹子湖採海芋、嚐美食，豐富海芋季活動內容，而除了今天以外，這次4天連假於2日發現生活園藝（竹子湖路35-1號）、3日苗榜花園（竹子湖路56-7號）也有演出，詳細內容可到「台北饗樂趣」臉書粉絲專頁查詢。1060401

(中央社)