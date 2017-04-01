台灣首輛無人駕駛小巴 高雄10月搶先亮相

無人駕駛電動小巴，高市交通局今年10月哈瑪星生態交通盛典期間規畫引進。(交通局提供)

新創智慧無人駕駛系統商EasyMile，分享目前各國主要城市發展無人駕駛公車服務及導入階段期程案例，透過各地試辦經驗，期望可加速高市智慧無人駕駛公車發展。(交通局提供)

新創智慧無人駕駛系統商EasyMile，分享目前各國主要城市發展無人駕駛公車服務及導入階段期程案例，透過各地試辦經驗，期望可加速高市智慧無人駕駛公車發展；交通局表示，高雄追求更智慧化、人本友善生態交通模式滿足市民需求，也提升台灣公共運輸服務層次。

成立於2014年6月的EasyMile是新創智慧無人駕駛系統服務商，公司規模僅70人，其中研發人員就有36位，核心業務是發展封閉區域及開放道路無人駕駛技術，將無人駕駛技術依據各種使用情境整合進入不同型式車輛，並以效率、安全方式部署自駕車隊。

EasyMile目前打造出1款可載12名乘客、共享的智慧無人駕駛小巴EZ10，自2015年4月起，陸續在亞洲、北美、澳洲和歐洲等14個國家50多個城市分別試運行，在封閉區域或開放路段上運行達8萬公里；該公司更計畫發展具80至120人載客量的無人駕駛公車來紓解大量的運輸需求。

交通局長陳勁甫指出，智慧科技應用的無人駕駛小巴具有綠色節能、並兼具營運彈性、因地制宜及景觀衝擊低等特色，今年10月哈瑪星生態交通盛典期間規畫引進，透過多元公共運輸服務引入低碳生態運輸工具，以打造哈瑪星成為生態交通示範區，減少對燃油運具的依賴。

交通局強調，無人駕駛電動小巴可以算是大眾運輸「第一哩路與最後一哩路」，能夠反映未來城市交通的需求。

(中時)