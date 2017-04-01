鶯歌灑水車衝撞機車 子傷母命危

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鶯歌鶯桃路發生一起嚴重車禍，李姓女子遭撞命危搶救中。（葉德正翻攝）

鶯歌鶯桃路發生一起車禍，一輛民間灑水車疑似煞車失靈，衝撞停等紅燈機車，38歲李姓女子與搭載的兒子被撞飛，李女因遭車輛輾過失去生命跡象送醫急救，兒子僅受輕傷，詳細事發經過待警方進一步釐清。

肇事司機向警方供稱，事發當下突然發現剎車失靈，才會不慎衝撞停等紅燈的機車，警方正在調查。

(中時)