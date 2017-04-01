王金平批蔡讓國家分崩離析 盼她王道治國

王金平今演講批評蔡英文總統讓國家分崩離析。（報系資料照 林后駿攝）

前立法院長王金平今天受邀演講，批評民進黨完全執政，總統蔡英文不但未能團結國家，甚至更讓國家分崩離析；他希望蔡英文未來3年多能秉持中國傳統的王道精神治國，才能如蔡英文就職演說中提到的「解決問題」。

財團法人台南市國學書院傳統文化基金會，今天舉辦第三屆國學文化與企業經營研討會，邀請王金平以「中華文化的王道精神」為題進行演講。

中央社報導，王金平演講指出，民進黨第一次完全執政，但人民卻感受不到政黨輪替帶來改善困局的希望，總統蔡英文不只未團結國家，反而更加分崩離析，蔡總統若能秉持王道精神，以仁道治國，在政治行中道、經濟求正道、社會要公道，如此國家才能更團結，新政府才能真正解決問題。

談到兩岸現況，王金平說，唯有兩岸同秉中華文化，發揮王道精神，才有可能突破僵局。蔡政府必須多元多面向的思考，制定有效可行且符合台灣人民利益的兩岸政策，陸方也應用以大事小的王道精神開闊胸襟。

談到立法院，他說政黨席次是力，論證是理，議會政治就是力與理的平衡。他常告誡民進黨，多數只代表此刻的力量，不代表絕對的真理。

(中時電子報)