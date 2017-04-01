議員認購高麗菜園 開放免費採摘救菜價
高麗菜產銷失衡，台中市議會國民黨團議員日前兩度發動搶救菜價活動，上午再於大甲區舉辦第3場，由當地議員李榮鴻認購高麗菜園，開放民眾下田採摘，百餘民眾一早蜂擁而至，園裡4500餘顆高麗菜不到2小時全數掃光。
市議員李榮鴻自掏腰包，認購大甲區通天路旁的3分地高麗菜園，上午開放民眾免費採摘，立委江啟臣、台中市議員陳本添、張瀞分、賴義鍠等人也到場響應，許多民眾帶著一家大小一起下田，體驗農村摘菜樂趣。
李榮鴻說，除台中滯銷問題嚴重，嘉義也有農民開放菜園現採1顆10元，每顆高麗菜都是農民的心血，遺憾農政單位未想出解決辦法，他以一己之力，再拋磚引玉，盼引起迴響。
(中時)
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