議員認購高麗菜園 開放免費採摘救菜價

我要評比

台中市議員李榮鴻認購3分地高麗菜園，開放民眾免費採摘。（王文吉攝）

立委江啟臣（左三起）、台中市議員陳本添、賴義鍠、張瀞分（左一）等人也到場響應。（李榮鴻服務處提供）

百餘民眾一早扶老攜幼下田採收，4500餘顆高麗菜不到2小時全數掃光。（李榮鴻服務處提供）

高麗菜產銷失衡，台中市議會國民黨團議員日前兩度發動搶救菜價活動，上午再於大甲區舉辦第3場，由當地議員李榮鴻認購高麗菜園，開放民眾下田採摘，百餘民眾一早蜂擁而至，園裡4500餘顆高麗菜不到2小時全數掃光。

市議員李榮鴻自掏腰包，認購大甲區通天路旁的3分地高麗菜園，上午開放民眾免費採摘，立委江啟臣、台中市議員陳本添、張瀞分、賴義鍠等人也到場響應，許多民眾帶著一家大小一起下田，體驗農村摘菜樂趣。

李榮鴻說，除台中滯銷問題嚴重，嘉義也有農民開放菜園現採1顆10元，每顆高麗菜都是農民的心血，遺憾農政單位未想出解決辦法，他以一己之力，再拋磚引玉，盼引起迴響。

(中時)