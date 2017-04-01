海南、甘肅省委書記換人 省長、副書記升任
中共十九大前，大陸全國兩會後，大陸出現新一波人事異動期，許多地方要員出現更動，據新華社報導，海南省和甘肅省的省委書記換人，海南由省長劉賜貴擔任省委書記，甘肅省由省長、副書記林鐸升任甘肅省委書記。
新華社1日報導，中共中央決定，劉賜貴同志任海南省委書記，羅保銘同志不再擔任海南省委書記、常委、委員職務。林鐸同志任甘肅省委書記，王三運同志不再擔任甘肅省委書記、常委、委員職務。
新任海南省委書記劉賜貴，早年仕途皆在福建，曾任福建省莆田市委副書記、廈門市委副書記、市長，2011年到2014年調至中央，任國土資源部黨組成員，國家海洋局局長、黨組書記，中國海警局政委、中央維護海洋權益工作領導小組成員等職，2014年12月起擔任海南省委副書記、副省長。
2015年2月，劉賜貴擔任海南省長至今，於4月1日正式升為海南省委書記。
據公開簡歷，新任甘肅省委書記林鐸，仕途則歷經北京、黑龍江、遼寧、甘肅等多地，曾任北京市委副秘書長、黑龍江省哈爾濱市委書記，2016年5月起任甘肅省委副書記、省長，於4月1日正式升任甘肅省委書記。
就在前一天，上海也有人事異動， 國家發展和改革委員會副秘書長兼固定資產投資司司長許昆林，正式被任命為上海市副市長。
(旺報)
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