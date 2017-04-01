克服挫折 新移民黃美滿用專業服務外勞

越南籍新移民黃美滿在新北市勞工局擔任越南諮詢人員，剛滿2年。黃美滿說，感謝同事在她碰到挫折與遭受歧視時，從旁鼓勵協助，讓自己成長，會用所學幫助離鄉打拚的越南人士解決問題。

黃美滿在民國98年來台生活，目前有2名就讀於國小的孩子；為協助孩子的課業與維持家庭生計，她考取政治大學教育系，也在104年4月到新北市政府勞工局外勞服務科工作。

黃美滿介紹，目前她的業務範圍，包括幫雇主處理「無違反勞工法令證明書」、處理外勞1995專線申訴案件，以及辦理（外勞）解約驗證手續等。

走進黃美滿的辦公區域，黃美滿正透過電話，耐心解答對方的疑問；她也在諮詢櫃台擔任仲介與外勞的溝通平台；現在看來黃美滿對業務駕輕就熟，但她也是飽經一番挫折，甚至遭受歧視，才有今天的成果。

黃美滿自承記憶力不大好，剛到勞工局上班時，碰到最大的困難，是要了解繁雜的外勞與勞動條件相關法令，也曾有台灣民眾打電話到勞工局，詢問相關外勞事項，當她接起話筒時，電話的那頭卻質疑「這不是政府機關嗎？怎麼會有像你這種人來接電話！」

黃美滿說，這2年在勞工局工作，曾被投訴過幾次，其中還有台灣雇主質疑她太「偏」外勞，立場不公。另外，也曾發生有雇主委託仲介代辦一些文書作業，她明明有要仲介請雇主補足疏漏的資料，但仲介沒處理，還反過來興師問罪。

黃美滿說，為了家庭要努力工作、學習，她要忍住；幸運的是，同事們會不厭其煩的教她，並安慰說「處理多了，自然就會記起來」，鼓勵她積極正面的努力跟上大家的步伐。

雖然工作辛苦，卻獲得不少成就感，黃美滿說，她從工作中學會如何傾聽與說服別人的能力；有一次，一名案主因找不到親人，深夜向她哭訴，還情緒激動地說想殺人，她雖然反覆安慰這名求助者，但內心其實是非常緊張的，折騰了一晚，這名案主平安找到親人、情緒也會得平復，讓她覺得一切辛苦都值得。

在生活上，黃美滿覺得近年來台灣人對越南人的觀念已慢慢改變，更友善的接納他們，也有越來越多台灣人想學越南語；她舉例，自己曾在文化大學開越語教學班，前幾年很難成班，現在變得很熱門，開班不成問題，還要多開很多班。

此外，黃美滿常參加新北勞工局舉辦的相關外勞活動，為讓外勞更快適應台灣生活，會拿新北市政府勞工局出版的「隨身字圖卡」進行分享，例如，書中有用越南文、泰文和英文等文字，介紹一些簡單的台灣日常生活詞彙，頗受大家好評。

黃美滿希望能以自身經驗，幫助來台打拚或嫁來台灣的越南人認識台灣；同樣地，她也希望用自身所學，讓更多台灣人了解越南的風俗民情，會努力當這座橋梁。1060401

(中央社)