分不清哪個雪梨 荷男想飛澳洲卻抵加國
買機票，大家喜歡搶便宜，但廉價機票玄機多，不可不注意。荷蘭1名男學生以為搶到便宜機票，想飛往澳洲雪梨避寒，卻抵達加拿大雪梨受凍，不見歌劇院，只見捕龍蝦船。
根據英國廣播公司（BBC）報導，18歲的荷蘭男學生希柏（Milan Schipper）告訴加拿大廣播公司（CBC），他買了遠比其他機票便宜的超廉價機票，想直奔南半球熱情洋溢的海灘，卻來到冰天雪地的漁港，身上只有完全不能禦寒的薄夾克。
熱心的機場工作人員協助他訂機票，返回阿姆斯特丹。
希柏說，他在加拿大多倫多轉機時，發現銜接班機是加拿大航空（Air Canada）的1架小型飛機，隱約覺得不妙。希柏告訴CBC：「飛機真的很小，所以我想，這架飛機能飛到澳洲嗎？」
這已經不是第一次有旅客想飛澳洲雪梨，卻發現置身加拿大雪梨。2002年，1對英國夫婦也踏上這個捕龍蝦船比歌劇院有名的地方。2009年，英國「每日郵報」（Daily Mail）披露，1名荷蘭阿公和兒子陰錯陽差來到這裡。2010年也傳出義大利觀光客不小心來此一遊。
希柏告訴CBC，他父親到阿姆斯特丹機場接機時，也忍不住笑歪了。1060401
(中央社)
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