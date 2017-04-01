頭份市民羅悅瑜3度參加仕子開中門 光耀門楣
苗栗縣頭份永貞宮2007年起開辦文昌獎士子開中門活動，獎勵南庄、三灣、頭份、造橋學子努力向學，歷年來已有82名博士、171名國家高等考試共253人接受士子開中門榮譽。
今年永貞宮士子開中門有12名士子參加，33歲頭份市民羅悅瑜2014年取得清華大學生物科技博士、2016年取得高考食品技師，今年又金榜題名，取得高考農產品加工及格，三度開中門光耀門楣，為永貞宮記錄第1人。
羅悅瑜說，她的讀書求學態度是設定目標後全力以赴，她分享考食品技師證照時是博士後研究員，參加農產品加工高考時同時也要上班，只能把握時間、有效率讀書。
羅悅瑜三度參加開中門，她謙虛的說「還有點不好意思！」媽媽與男友詹益先也一起分享喜悅，這個月將與交往一年的男友走上紅毯，雙喜臨門。
(中時)
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