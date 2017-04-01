空中大學在楠梓翠屏里設專班，鼓勵終生學習

空中大學今日在高市楠梓翠屏里設專班，鼓勵終生學習。（林宏聰翻攝）

在高市楠梓區翠屏里里長陳文治積極爭取下，國立空中大學1日在該里活動中心開辦「翠屏學士專班社會科學系」，鼓勵社區民眾終生學習。

「在地人服務在地人」，陳文治表示，社區老化人口越來越多，已開設長輩關懷據點、身心障礙者社區樂活補給站，供服務對象來上課，並有供餐、電話問安及關懷訪視服務，此次設置空大專班，更是鼓勵大家活到老學到老。

(中時)