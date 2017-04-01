台開進口義大利美食 風獅爺商店街飄香
台開集團與義大利知名通路商Massimo合作，原裝進口pizza、冰淇淋、甜點、冷凍蔬菜與義大利麵等高檔食品，今（1）日起連9天在風獅爺商店街量販店舉辦6折優惠活動，與當地鄉親和遊客分享義大利媽媽手工的味道。
台開風獅爺商店街引進義大利原汁、原味高端食品，為金門當地首家專賣義大利食品的商店，實踐該集團董事長邱復生一直堅持「好東西要與鄉親們分享」的承諾，也讓兩岸遊客大飽口福。
台開表示，這次進口的義大利食品都是來自於中、小企業的手工製品，它們為讓產品更具市場競爭力，特別減少製程的工業化比例，盡量保留古老的手工藝傳統，無論品質、口感，均高於大品牌的工業化製品。
今天中午登場的試吃活動，吸引當地鄉親和遊客蜂擁來到，多種香脆、甜辣不同口味的pizza，滿溢起司及佐料讓人讚不絕口；14種包括巧克力榛果、芒果、鳳梨和綠茶、牛奶等口味的冰淇淋，更是小朋友的最愛，現場開心吃個不停。
1位醫師表示，這些來自義大利的食品，熱量都經過計算和分配，讓人可以很健康的享受美食，不必擔心吃了會發胖，尤其是原汁、原味的果汁沒有任何添加物，就像是一顆顆剛從果樹採摘下來的水果，如同台灣食品廣告：「天然ㄟ尚好！」般親切、自然。
台開集團表示，義大利曾以城市國家、小公國、小共和國的實體在歷史上存在了近千年，幾公里的距離都可出現具有差異性的語言、文化習俗與烹飪，因此也產生不同類型的美食，未來將邀請義大利最好的產品加工企業和農場，組建一個近60家廠商對象加入的網絡，與兩岸遊客分享優質、健康的美食。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。