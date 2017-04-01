台開進口義大利美食，風獅爺商店街飄香

台開集團與義大利知名通路商Massimo合作，原裝進口pizza、冰淇淋、甜點、冷凍蔬菜與義大利麵等高檔食品。（李金生攝）

多種香脆、甜辣不同口味的pizza，讓人讚不絕口。（李金生攝）

台開副總經理藍翊豪說明今天起至9日，義大利美食全面六折優惠。（李金生攝）

義大利美食現場飄香，小朋友吃得好開心！（李金生攝）

來自義大利的手工冰淇淋，試吃活動吸引鄉親蜂擁來到。（李金生攝）

台開集團與義大利知名通路商Massimo合作，原裝進口pizza、冰淇淋、甜點、冷凍蔬菜與義大利麵等高檔食品，今（1）日起連9天在風獅爺商店街量販店舉辦6折優惠活動，與當地鄉親和遊客分享義大利媽媽手工的味道。

台開風獅爺商店街引進義大利原汁、原味高端食品，為金門當地首家專賣義大利食品的商店，實踐該集團董事長邱復生一直堅持「好東西要與鄉親們分享」的承諾，也讓兩岸遊客大飽口福。

台開表示，這次進口的義大利食品都是來自於中、小企業的手工製品，它們為讓產品更具市場競爭力，特別減少製程的工業化比例，盡量保留古老的手工藝傳統，無論品質、口感，均高於大品牌的工業化製品。

今天中午登場的試吃活動，吸引當地鄉親和遊客蜂擁來到，多種香脆、甜辣不同口味的pizza，滿溢起司及佐料讓人讚不絕口；14種包括巧克力榛果、芒果、鳳梨和綠茶、牛奶等口味的冰淇淋，更是小朋友的最愛，現場開心吃個不停。

1位醫師表示，這些來自義大利的食品，熱量都經過計算和分配，讓人可以很健康的享受美食，不必擔心吃了會發胖，尤其是原汁、原味的果汁沒有任何添加物，就像是一顆顆剛從果樹採摘下來的水果，如同台灣食品廣告：「天然ㄟ尚好！」般親切、自然。

台開集團表示，義大利曾以城市國家、小公國、小共和國的實體在歷史上存在了近千年，幾公里的距離都可出現具有差異性的語言、文化習俗與烹飪，因此也產生不同類型的美食，未來將邀請義大利最好的產品加工企業和農場，組建一個近60家廠商對象加入的網絡，與兩岸遊客分享優質、健康的美食。

(中時)