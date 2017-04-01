張國榮逝14年 她自曝收藏哥哥遺物毛髮2根
「永遠的哥哥」港星張國榮選在14年前的愚人節結束自己生命，留給親友與粉絲無限惋惜，每年4月1日剛過凌晨12時，便有不少藝人朋友爭相發文懷念哥哥，電台、電視節目主持人蘇施黃上午自曝收藏張國榮遺物太陽眼鏡多年，第一次打開時還發現裡面有兩根眼睫毛，意外的收穫讓她直呼比眼鏡本身更珍貴。
蘇施黃是香港知名主持人，以嗆辣作風聞名，2010年她受訪時大方出櫃，並認了與金燕玲紅顏知己關係，今上午她分享多張照片，說：「03年某日，最有心思的唐先生（指唐鶴德）拿著這副青眼鏡説送給我作為紀念。這副青眼鏡是國榮在法國買的，他戴著我說喜歡，叫他代買一幅（副）。他千辛萬苦在法國都只能買到橙色給我，我每次見國榮戴青眼鏡就叫他交換。」
張國榮離世後，蘇施黃從唐鶴德手中接得這副眼鏡，沒想到打開眼鏡盒後，驚見盒中有兩根眼睫毛，使蘇施黃直呼：「嘩！比青眼鏡還珍貴呢」。網友則虧她：「哈哈您每年都這麼可愛」、「眼睫毛一定要留住啊！珍貴的DNA吶！」，或說：「羨慕你能擁有有哥哥的東西。」
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(中時電子報)
關鍵字：張國榮
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