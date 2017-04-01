高雄中學校慶，成立全台唯一高中級校友會館

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畢業多年的老校友參加雄中校友會館開幕儀式，典禮開始前，全體先起立唱校歌。（林宏聰攝）

館內高掛畫家曾文忠2幅畫作，「雄中紅樓」代表不忘本，「愛河揚帆」象徵五湖四海的雄中人，均回到愛河畔的校友會館。（林宏聰攝）

不少大學在校外成立校友會館，提供校友聚會場地，高中卻不曾見過。高雄中學校友會去年底提出構想，由校友謝清輝提供海邊路原有畫廊約百坪場地，1日搭配95周年校慶正式成立「雄中校友會館」，是國內第一個高中級校友會館。

高雄中學1922年創立，今天歡慶95周年校慶，至今已孕育7萬多名校友，在全球皆有優異表現。校友會長徐永昌說，原有校友會館設在校內，使用受限，去年底提議另尋場地，獲校友會理事謝清輝響應，無償借用海邊路100號2層樓房宅，做為校友會館。

雄中校友會館之前是畫廊，單樓層約50多坪，2樓還有容納30人的會議室，可供舉辦小型講座，1樓交誼區高掛畫家曾文忠2幅畫作，「雄中紅樓」代表不忘本，「愛河揚帆」象徵五湖四海的雄中人，均回到愛河畔的校友會館。

今天上午校慶典禮後，來賓移至校友會館參加揭牌儀式，包括民進黨大老施明德、有「華語流行樂教父」稱號的羅大佑、和春技術學院執行長羅世雄等校友均到場參與，在雄中管樂團伴奏下，畢業多年的老學長們起立合唱校歌，氣氛熱絡。

高齡87歲的在日雄中校友會榮譽會長河野昭，也特地來台參與，他說原以為校友會館只在校內一角，沒想到竟是在美麗的愛河邊，足見各界校友投入多少心力；雄中校長謝文斌則感謝校友會全力支持校務發展，讓母校打下良好基礎。

(中時)