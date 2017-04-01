要對等 李明哲案法務部呼籲陸方通報我方

台灣公民團體1日在台大校友會館舉行「我們很在乎李明哲」聯合記者會，聲援民進黨前黨工李明哲。(中央社)

民進黨前黨工李明哲被大陸以危害國家安全為由拘捕後，前政大企管所陸生周泓旭涉共諜遭我方偵辦收押後，法務部表示接獲台北地檢署通知後，依「兩岸共同擊犯罪司法互助協議」規定，迅速通報大陸公安部，民進黨前黨工李明哲被中國大陸以危害國家安全為由拘捕迄今毫無訊息，今(1)日呼籲陸方，對李明哲案能同樣通報我方，確保人權。

法務部表示，有媒體報導資深氣象專家李富城今(1)日上午在臉書表示，當初我方逮捕周泓旭，沒有通知對岸，批「我們做了跟共產黨同樣的事，沒看見有人說要重視人權」等，實則悖離事實。

法務部強調，今年3月10日接獲台北地檢署就周泓旭已獲法院裁准羈押的傳真通知後，當日就依兩岸共打協議規定，通報了大陸公安部；該部發言人並公開對媒體披露訊息，媒體報導指法務部就周泓旭被羈押一事，並未對陸方通報，不是事實。

近日李明哲赴大陸失聯後，法務部3月28日曾與大陸公安部聯繫，請求查明李在大陸的現況，並再次以聯繫公函請大陸公安部儘速查明李明哲的現況，確保李明哲健康；若李有人身自由受限制情形，除應依照兩岸共打協議規定，向我方通報，也應確保相關訴訟法上的權益，並同意協助家屬探視。

法務部再次呼籲陸方應基於協議規定精神，立即就李明哲受拘束自由事通報我方，使他可以行使合法權益及保障個人人權。

(中時)