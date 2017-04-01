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港都立委盃社區少棒邀請賽 今首度舉辦

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港都立委盃社區少棒邀請賽，今首度舉辦
港都立委盃社區少棒邀請賽1日首度在高雄舉辦，來自高雄、台南、彰化共9支社區少棒隊伍參賽。（立委許智傑辦公室提供）

港都立委盃社區少棒邀請賽1日首度在高雄舉辦，來自各地共9支社區少棒隊伍齊聚小港區大坪頂球場，最遠有來自彰化、台南的球員，比拚球季互相交流，立委許智傑、高市議員陳慧文也到場為小球員們加油 。

近年來，社區棒球隊在台灣各地萌芽，高雄市籍立委許智傑、市議員陳慧文協助社區棒球推展，從成立協會聯盟，到幫助小朋友們爭取練習場地，4月1日更舉辦第一屆「港都立委盃社區少棒邀請賽」，提供小選手們交流平台。

地主隊高市棒苗聯盟之外，還有高雄在地楠梓藍田社區、楠陽社區、左營野球少年、龍華國小，以及台南麻豆區柚城社區、永康區戰鷹社區、黑馬社區，彰化的種子聯盟共9支隊伍參賽。

許智傑、陳慧文表示，這是首次在高雄舉辦的大型社區少棒球賽，盼藉此推廣社區棒球，也讓家長與小朋友一起玩球，共度開心假日。

(中時)

關鍵字：港都立委盃社區少棒邀請賽大坪頂球場許智傑陳慧文
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