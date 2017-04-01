巴拉圭修憲案惹民燒國會 台灣捐6億蓋的

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巴拉圭參議員今天通過爭議性法案，允許國家總統競選連任，不滿的抗議民眾放火燒國會大廈。根據巴拉圭媒體，國會大廈是台灣捐助2000萬美元（約新台幣6.1億元）興建。

巴拉圭是中華民國目前在南美洲唯一的邦交國。法新社報導，巴拉圭右翼總統卡提斯（Horacio Cartes）尋求在任期結束前修憲，好讓他在明年總統大選競選連任。卡提斯參院的盟友今天不理會在野黨的反對，依舊通過法案。反對黨表示，這項法案是為獨裁政權鋪路。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，反對陣營認為，法案將削弱國家民主制度。在野黨參議員馬錫（Desiree Masi）說：「政變已發生。我們將抵抗，並邀請人民與我們共同抵抗。」

數百名抗議民眾高喊「不要再有獨裁政權！」，且與鎮暴警察爆發衝突，並闖進國會大廈，砸壞入口大門、圍欄和窗戶。

電視畫面顯示，示威人士進入國會大廈後，開始洗劫支持修憲的議員辦公室，甚至放火。巴拉圭「即時新聞」（Ultima Hora）報導，巴拉圭國會大廈是台灣捐了2000萬美元興建。

卡提斯在推特發表聲明呼籲民眾冷靜。他在西文聲明中說：「民主不是靠暴力征服或捍衛，而大家能相信的是政府將繼續盡最大努力維持公共秩序。」

消防員表示，約30名示威人士和警察在這場暴動中受傷。

反對黨參議員華格納（Luis Wagner）表示，傷者還包括曾到最高法院提出抗告的參議院議長阿塞維多（Roberto Acevedo）。

預定這項法案明天會在總統握有多數的眾議院進行表決。

但因為發生暴動的關係，眾議院議長貝拉斯格斯（Hugo Velazquez）宣布會延後表決，且表示對暴動感到震驚。

貝拉斯格斯說：「我希望能夠恢復平靜和和諧。」（譯者：中央社陳昱婷）1060401

(中央社)