徐靜蕾秀恩愛 誇黃立行哪兒都好
中國大陸說話達人秀「奇葩說」第4季第2期今晚開播，中國大陸女星徐靜蕾被蔡康永詢及和歌手黃立行的八卦時沉著應對，大誇黃立行「哪！兒！都！好！」。
徐靜蕾被譽為中國大陸演藝圈「四大花旦」之一。她7年多前與黃立行因電影「杜拉拉升職記」傳出戀情，但兩人從未正面承認交往，十分低調。
環球網今天報導，徐靜蕾在「奇葩說」的訪問將在今晚8時播出。徐靜蕾過去曾被大陸主持人何炅、馬東的連環追問打得措手不及，這次卻表現得沉著冷靜。
在廣告台詞剛唸完後，何炅話鋒一轉便詢問徐靜蕾，為何她執導的電影「綁架者」男主角依然是黃立行？徐靜蕾沉著應對說，「他好啊！」蔡康永緊接反問哪一點好，她則一臉甜蜜回答，「哪兒都好！」
節目也針對是否要離開空氣品質不好的城市展開辯論。徐靜蕾說了很多真心話，表示自己雖想離開空氣品質不好的城市，但不會離開，「因為自己的父母在這裡，父母的朋友也在這裡」。
「奇葩說」是一檔由愛奇藝打造的說話達人秀。節目由馬東主持，並邀請蔡康永、金星、高曉松、何炅擔任導師或嘉賓。旨在尋找華人華語世界中，觀點獨特、口才出眾的「最會說話的人」。1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。