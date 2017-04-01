徐靜蕾秀恩愛 誇黃立行哪兒都好

中國大陸說話達人秀「奇葩說」第4季第2期今晚開播，中國大陸女星徐靜蕾被蔡康永詢及和歌手黃立行的八卦時沉著應對，大誇黃立行「哪！兒！都！好！」。

徐靜蕾被譽為中國大陸演藝圈「四大花旦」之一。她7年多前與黃立行因電影「杜拉拉升職記」傳出戀情，但兩人從未正面承認交往，十分低調。

環球網今天報導，徐靜蕾在「奇葩說」的訪問將在今晚8時播出。徐靜蕾過去曾被大陸主持人何炅、馬東的連環追問打得措手不及，這次卻表現得沉著冷靜。

在廣告台詞剛唸完後，何炅話鋒一轉便詢問徐靜蕾，為何她執導的電影「綁架者」男主角依然是黃立行？徐靜蕾沉著應對說，「他好啊！」蔡康永緊接反問哪一點好，她則一臉甜蜜回答，「哪兒都好！」

節目也針對是否要離開空氣品質不好的城市展開辯論。徐靜蕾說了很多真心話，表示自己雖想離開空氣品質不好的城市，但不會離開，「因為自己的父母在這裡，父母的朋友也在這裡」。

「奇葩說」是一檔由愛奇藝打造的說話達人秀。節目由馬東主持，並邀請蔡康永、金星、高曉松、何炅擔任導師或嘉賓。旨在尋找華人華語世界中，觀點獨特、口才出眾的「最會說話的人」。1060401

(中央社)