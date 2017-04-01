墾丁音樂季怕冷清 幸好午後回暖車多
受到寒流影響，南台灣的墾丁今天上午氣溫攝氏18度，到了中午回溫到攝氏20度，南下恆春半島的車潮逐漸湧現，讓擔心墾丁音樂季會「很冷」的業者鬆了口氣。
墾丁音樂季從今天開始一直到3日，由於預售票以及飯店、民宿住房率的預訂都不如去年，墾丁業者戰戰兢兢的觀望，希望墾丁音樂季不是「冷清」，而是慢熱，誰知今天寒流南下，連避冬聖地墾丁都冷到了，氣溫攝氏18度，一大早還下雨，風又大，墾丁人說，又濕又冷，怎麼會像冬天一樣。
警方一早在台1線枋寮五叉路布署的車道分流和燈號管制，因車流不多，在上午10時許暫緩實施交通管制，一直到下午1時40分，車流逐漸湧現，警方才又開始實施調撥車道及號誌管制。
恆春氣象站表示，墾丁的雨早上下過了，今天不會再下雨，今天下午一直到晚上9時，氣溫會維持在攝氏20度左右，入夜氣溫會較低，最低會到攝氏16、17度。
氣象站表示，明天氣溫可望回升，白天到晚上8、9時氣溫會維持在攝氏23度左右，入夜會低一點，但不會像今天那麼冷，明天一整天不會下雨，天氣會是晴時多雲。
今年墾丁音樂季只有「春天吶喊」、「夏都春宴」及「春電混樂」3場音樂會，還有音樂餐廳找來太陽花話題人物劉喬安擔任DJ，舉辦「春舞日不落」，「夏都春宴」業者說，今年售票狀況慢熱，最後仍有超過3000張。
不過，墾丁凱撒飯店表示，飯店1日及2日的訂房率都是客滿。1060401
(中央社)
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