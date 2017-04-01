投89線力行產業道路16公里又坍方 緊急搶修

▲投89線力行產業道路16公里坍方落石，土石大量崩塌情形。（翠華村長提供）

▲投89線力行產業道路16公里坍方落石，土石大量崩塌情形。（翠華村長提供）

南投仁愛鄉通往翠巒部落的主要通道──投89線力行產業道路16公里處，日前交通中斷甫搶通，連日豪雨，1日邊坡又造成坍方、士石流，交通中斷，經村辦公室通報仁愛鄉公所後，已進行緊急搶修中，預計晚間可搶通。

仁愛鄉投89線由翠華村華崗部落銜接台14甲線霧社地區的力行產業道路，全長53公里，是翠華、力行、發祥村主要聯外道路，因地質鬆軟，每逢雨後就造成士石塌方，其中又以指標14至16公里的翠巒部落路段最為險惡，連日雨後，今又告坍方中斷。

翠華村長高政光表示，力行產業道路交通中斷後，當地居民必須改道台8線中橫公路暫時通行，目前正由工務單位緊急搶修中。

(中時)