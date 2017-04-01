郭泓志自請離開教士 4月中返台
支援大聯盟熱身賽並飆出豪邁三振的郭泓志，認為自己目前的能力還不足以幫助教士隊，向球團主動提出離開想法也獲得同意，預定4月中返回台灣。郭泓志對下一步尚無打算，僅希望先暫時休息陪伴家人，並說：「將來不管用什麼方式回到球場，我一樣會全力以赴。」
郭泓志去年右肩開刀，與統一獅的合約也告一段落，今年在美國進行自主訓練，已能投出超過85哩的速球，因而獲得教士青睞，簽下小聯盟合約。
小小郭在小聯盟春訓熱身賽已經找回90哩以上速球，甚至還到大聯盟熱身賽支援兩場。教士球團原先規劃讓郭泓志留在基地延長春訓繼續調整，但郭泓志認為自己目前的能力還不足以幫助球隊，因此主動提出離開的想法，球隊也尊重郭泓志本人的決定。
郭泓志雖然離隊，但他非常感謝教士給他機會，也給予充分的彈性與時間調整自身狀況，他說：「重新回到球場很開心，這段時間也盡力調整自己，也發現還有很多不足的地方需要繼續努力。我很幸運的還能再站上投手丘，很謝謝這段時間一起陪我打拼的家人、朋友、經紀公司以及一直幫我加油的球迷朋友們。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。