郭泓志自請離開教士 4月中返台

郭泓志26日被叫上大聯盟支援春訓熱身賽。(本報資料照)

支援大聯盟熱身賽並飆出豪邁三振的郭泓志，認為自己目前的能力還不足以幫助教士隊，向球團主動提出離開想法也獲得同意，預定4月中返回台灣。郭泓志對下一步尚無打算，僅希望先暫時休息陪伴家人，並說：「將來不管用什麼方式回到球場，我一樣會全力以赴。」

郭泓志去年右肩開刀，與統一獅的合約也告一段落，今年在美國進行自主訓練，已能投出超過85哩的速球，因而獲得教士青睞，簽下小聯盟合約。

小小郭在小聯盟春訓熱身賽已經找回90哩以上速球，甚至還到大聯盟熱身賽支援兩場。教士球團原先規劃讓郭泓志留在基地延長春訓繼續調整，但郭泓志認為自己目前的能力還不足以幫助球隊，因此主動提出離開的想法，球隊也尊重郭泓志本人的決定。

郭泓志雖然離隊，但他非常感謝教士給他機會，也給予充分的彈性與時間調整自身狀況，他說：「重新回到球場很開心，這段時間也盡力調整自己，也發現還有很多不足的地方需要繼續努力。我很幸運的還能再站上投手丘，很謝謝這段時間一起陪我打拼的家人、朋友、經紀公司以及一直幫我加油的球迷朋友們。」

(中時電子報)