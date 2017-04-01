不是開玩笑！Janet宣布懷孕3個月

Janet幽默在臉書宣布懷孕。(圖／翻攝自Janet臉書)

Janet和老公結婚2年多，夫妻倆常分隔兩地。(圖／本報系資料照)

藝人Janet（謝怡芬）前年和混血老公George在南極完婚，夫妻倆常分隔兩地，加上因男方有2個自閉症弟弟，怕基因遺傳，所以始終沒急著懷孕，想不到就在今(1日)宣布喜訊，37歲的她懷孕了。

Janet今在臉書貼出與George和《菜鳥新移民》童星三人合照，手裡還拿著「我們其中一個懷孕了」的標語，幽默宣布喜訊，據《蘋果》報導，Janet現懷胎滿3個月，對於新生命的到來，她和老公都很開心，但她不願透露寶寶性別，經紀人也強調這不是愚人節玩笑。

而她也表示目前還會繼續工作，據了解，她懷孕後接了3支廣告，約賺進900萬元，肚中寶寳未出生就幫媽媽招財，她會工作到不能工作為止。

(中時電子報)