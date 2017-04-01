由台捐6億興建 巴拉圭抗議民眾火燒國會大廈
中華民國（台灣）在南美洲唯一邦交國巴拉圭（Paraguay），近日因為總統奧拉西奧·卡爾特（Horacio Cartes）和國會的祕密投票，允許他再次連選下一任期，引起當地民眾群情激憤而上街抗議。然而隨著事態愈來愈嚴重，抗議群眾甚至放火燒國會大廈，造成多名議員與採訪媒體人員受傷，更讓出資2千萬美元（約6.08億台幣）協助建造的台灣感覺心在淌血。
據半島電視台（Al Jazeera）報導，台灣在南美洲唯一的正式邦交國巴拉圭，近日來因為現任總統卡爾特，偷偷地通過國會授權，欲打破該國單一任期5年的制度，競選第二任期連任。此事傳出後，不僅在媒體上大肆報導，更引發民眾的大規模上街抗議，但隨著抗爭情緒愈發激烈，讓不少民眾衝入首都亞拉森（Asunción）的國會大廈內放火焚燒，造成多名國會議員、官員和採訪媒體受傷。對於邦交國台灣而言更是心痛，畢竟該國會大廈，是當年我方捐助2千萬美元（約6.08億台幣）協助興建的政府建築。
巴拉圭與中華民國（台灣）於1957年正式建交，是我國在南美洲唯一的邦交國，不僅在首都亞拉森設立大使館，亦在邊境貿易大城東方市（Ciudad del Este）設立總領事館，從2004年起本欲藉巴拉圭為跳板，跨足「南方共同市場」（Mercosur or Mercosul）的貿易和商業領域，只可惜因其他會員國不願意，讓自由貿易協定仍處於卡關狀態。巴拉圭憲法規定，總統作為國家元首，任期一屆5年、不得連選連任。
外界認為卡爾特此舉，是欲仿效鄰居哥倫比亞和委內瑞拉，透過修憲手段讓自己能名正言順地連選連任。目前巴拉圭國內聲望最高的兩位候選人，除了現任總統卡爾特外，就是遭彈劾下台的前總統、左翼天主教主教費爾南多·盧戈（Fernando Lugo），若巴國國會堅持其授權，下屆總統選舉恐將成為兩名總統之爭。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範