由台捐6億興建 巴拉圭抗議民眾火燒國會大廈

巴拉圭國會大廈遭到抗議群眾縱火。（圖/美聯社）

中華民國（台灣）在南美洲唯一邦交國巴拉圭（Paraguay），近日因為總統奧拉西奧·卡爾特（Horacio Cartes）和國會的祕密投票，允許他再次連選下一任期，引起當地民眾群情激憤而上街抗議。然而隨著事態愈來愈嚴重，抗議群眾甚至放火燒國會大廈，造成多名議員與採訪媒體人員受傷，更讓出資2千萬美元（約6.08億台幣）協助建造的台灣感覺心在淌血。

據半島電視台（Al Jazeera）報導，台灣在南美洲唯一的正式邦交國巴拉圭，近日來因為現任總統卡爾特，偷偷地通過國會授權，欲打破該國單一任期5年的制度，競選第二任期連任。此事傳出後，不僅在媒體上大肆報導，更引發民眾的大規模上街抗議，但隨著抗爭情緒愈發激烈，讓不少民眾衝入首都亞拉森（Asunción）的國會大廈內放火焚燒，造成多名國會議員、官員和採訪媒體受傷。對於邦交國台灣而言更是心痛，畢竟該國會大廈，是當年我方捐助2千萬美元（約6.08億台幣）協助興建的政府建築。

先前出訪巴拉圭的蔡英文總統（圖右）與巴國總統卡爾特（圖左）合影。（圖/中央社）

高舉反對標語的巴拉圭民眾。（圖/美聯社）

巴拉圭與中華民國（台灣）於1957年正式建交，是我國在南美洲唯一的邦交國，不僅在首都亞拉森設立大使館，亦在邊境貿易大城東方市（Ciudad del Este）設立總領事館，從2004年起本欲藉巴拉圭為跳板，跨足「南方共同市場」（Mercosur or Mercosul）的貿易和商業領域，只可惜因其他會員國不願意，讓自由貿易協定仍處於卡關狀態。巴拉圭憲法規定，總統作為國家元首，任期一屆5年、不得連選連任。

因縱火造成一樓內充滿濃煙的巴拉圭國會大廈。（圖/美聯社）

不滿現任總統「自肥」欲連任的巴拉圭抗議民眾。（圖/美聯社）

外界認為卡爾特此舉，是欲仿效鄰居哥倫比亞和委內瑞拉，透過修憲手段讓自己能名正言順地連選連任。目前巴拉圭國內聲望最高的兩位候選人，除了現任總統卡爾特外，就是遭彈劾下台的前總統、左翼天主教主教費爾南多·盧戈（Fernando Lugo），若巴國國會堅持其授權，下屆總統選舉恐將成為兩名總統之爭。

(中時電子報)