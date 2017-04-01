有愛！出生不到千克　父母努力讓早產兒順利成長

出生不到千克的早產兒彭小弟和彭小妹，在持續治療和復健下，已平安長到4歲。（家屬提供）

馬偕醫院今舉辦早產兒回娘家活動。（馬偕醫院提供）

孩子是父母的心頭肉，但若因早產而提早報到，父母則要花上更多的心力照顧。40歲的，育有一對早產雙胞胎的彭先生說，孩子當初在26周就提早報到，出生時體重均不滿900公克，「比一罐玻璃瓶飲料還輕」，幸經持續治療、復健，不僅已順利長到4歲，發展狀況也漸漸追上同年紀的孩子。

馬偕醫院今舉辦「早產兒回娘家」活動，透過每年的定期舉辦，讓家長帶著早產兒，每年都回來做健康檢查。馬偕醫院新生兒科主治醫林佳瑩表示，體重不足1500公克的新生兒，約有5成機率會發展遲緩，故會在出生6、12、24個月時，主動聯繫家長帶孩子回醫院追蹤，期間也會有個管師持續進行追蹤。

當早產兒在24個月、也就是2歲時，遭檢查出確實有發展遲緩狀況，便會在孩子3歲時，由復健科、兒童心智科、復健科等多單位團隊「聯合評估系統」，並依結果來進行治療和復健。然而，若見到孩子2歲時的評估為「正常」或「遲緩邊緣」，不少家長事後可能就因「搬家」、「忙碌」、「覺得沒必要了」等原因，在2~5歲期間，疏於帶孩子回診。

林佳瑩強調，統計顯示，國內5歲的發展遲緩兒當中，當中高達4成、在2歲時的評估是顯示「正常」或「遲緩邊緣」，呼籲家長在孩子學齡前，每年至少要回院檢查一次。

彭先生說，當初產檢一切正常，卻在26周又5天的晚上，太太突然羊水破了，緊急送醫產下1男1女，出生時體重分別僅850和890公克，已屬於「極低體重」，不僅在保溫箱住了3~4個月才出院，剛出院的前幾個月，還要透過氧氣鋼瓶維生；往後幾乎每個月都會回診一次，並持續進行包括語言、肢體等復健治療，雙胞胎現已平安長大4歲，發展的程度也漸漸追上同年紀孩童。彭先生說，照顧早產兒雖然不容易，但只要努力配合醫療團隊，孩子一定能平安長大、後來居上。

(中時)