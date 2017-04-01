冷氣團發威 雪霸公園一夜白頭
鋒面通過加上冷氣團南下，雪霸國家公園一夜白了頭，遠眺欣賞，既夢幻又美麗。保七總隊第五大隊呼籲，清明連假欲進入的山友，應備妥雪地裝備，注意登山安全。
保七總隊第五大隊表示，這波鋒面由於水氣充足，加上冷氣團南下，雪霸國家公園位於苗栗縣與台中市交界的聖稜線各山頭，3000公尺以上的高山，昨晚陸續飄下白雪。
今天從觀霧遊憩區遠望，位處苗栗與台中交界的雪霸聖稜線，從雪山到大霸尖山間的各山頭，一夜間又覆上一層皚皚白雪。
保七總隊第五大隊提醒，依據中央氣象局的預報資料顯示，雪山圈谷地區，夜間溫度約僅零下3至4度，而大霸尖山山區，更可達零下6度；由於天氣即將轉為乾冷型態，步道上的積雪，容易形成濕滑的冰面，必須正確使用冰爪、冰斧（或登山杖）等雪季裝備，才能安全通過。
大隊呼籲，由於雪霸國家公園管理處106年雪季管制措施，已於4月1日解除，而清明連假申請進入雪霸國家公園登山之山友，計有401隊1447人，呼籲山友隨時注意天候變化，並攜帶足夠的雪季裝備，千萬不要高估自己的登山能力，避免意外事件發生。1060401
(中央社)
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