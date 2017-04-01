野生大貓熊再現 四川雅安護林員直擊

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中國大陸央視網今天報導，中國大陸四川省雅安市護林員日前在蘆山縣大川鎮楊開村的一處溪谷，發現一隻野生大貓熊（大陸稱熊貓）下山，到小溪喝水，護林員發現後立即用手機拍下影片。

報導引述護林員表示，他與另外兩名工作人員3月31日上午路過溪谷時，看到這隻野生大貓熊正下山喝水，隨即用手機錄下影片。

稍後，大貓熊似乎發現正在拍攝的護林員，一搖一擺鑽進茂密的山林裡，樣子十分可愛。

大川鎮位於蘆山縣北部山區，多原始森林，植被茂密，且與黑水河大熊貓自然保護區交界，是大貓熊的優良棲息地，當地民眾和工人曾多次發現過野生大貓熊。

據統計，2015年以來，雅安境內至少19次發現和觀測到野生大貓熊。1060401

(中央社)