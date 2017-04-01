爭搶東芝記憶體 谷歌亞馬遜競標

我要評比

日本媒體今天報導，谷歌（Google）與亞馬遜（Amazon）加入競標東芝（Toshiba）利潤可觀的記憶體晶片事業部門潛在買家之列。東芝欲出售此一部門，彌補鉅額虧損。

法新社報導，據報亟缺資金的東芝已完成記憶體晶片事業割愛的第一輪招標，以便日後東山再起。

法新社援引日本讀賣新聞（Yomiuri Shimbun）所引述的未具名消息來源指出，包括谷歌與亞馬遜在內約10家外籍公司與基金參與投標。

讀賣新聞指出，谷歌與亞馬遜這兩家美國科技巨擘，預期將把東芝的記憶體晶片用於自身的雲端裝置。

東芝預計本月開始與個別投標者協商。日本當地媒體表示，任何國外買家都需通過日本政府基於關注安全的審查。

東芝是世界第2大智慧手機與電腦的記憶體晶片供應商，僅次於南韓的三星。記憶體晶片事業佔東芝上個會計年度5.67兆日圓營收的1/4。1060401

(中央社)