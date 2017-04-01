抗議新北投車站 陳景峻：應適可而止
重組的「新北投車站」今開幕，文資團體卻抗議站體像「樣品屋」，且未建在原址。台北市副市長陳景峻說，北投居民都表明希望重現，並選擇車站後移方案，文資團體應適可而止。
他說，和文資團體溝通多次，但他們堅持把車站放在路口，這會影響民眾安全，重現車站是北投居民的回憶，「一定要聽文資團體的話，才符合歷史嗎？我真的不以為然」，且當地北投居民和里長都希望重現車站，並選擇車站後移方案，但文資團體卻認為應放在原址，「應該適可而止」。
台北市文化局下午在新北投捷運站旁的七星公園前舉辦「新北投車站再現風華」活動，陳景峻等人出席。
陳景峻致詞時說，歷經10多年爭取、2年重組選址，因居民支持讓新北投車站重組工程順利進行，車站啟用後將介紹北投人文、歷史等，未來規劃推動北投生態博物園區計畫，車站將透過社區自主參與共同經營。
陳景峻致詞時，台北文資環境守護聯盟等成員在會場外抗議表示，新北投車站返鄉變車站移位，還淪落成公園「文創商品」，先前就提倡車站應設在路口的「原址」。
聯盟說，有地方業者和里長，想把車站移至原址50公尺外的公園，盼可串聯車站和商場間的動線，市長柯文哲為討好在地勢力，用公聽會擺平爭議，且重組新北投車站施工品質粗糙，像「樣品屋」。
陳景峻會後受訪時表示，北投居民對新北投車站是接受和期待，且文資保存符合聯合國文資保存法規定，因曾2次拆遷和組裝，有些建料已不勘使用，但有72%是使用舊料，重組車站完全符合地方情感。1060401
(中央社)
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