埔出水緣分營隊培育環保種子 愛護水資源

一群參加中埔鄉公所舉辦「埔出水緣分」的青年學子，正在進行團康訓練。（余信賢攝）

中埔鄉長李碧菁親自到石？童軍營地與青年學子一同擊掌，祝福他們在活動中可以學習到許多技能。（余信賢攝）

中埔鄉長李碧菁展現自己的活力與青年學子奮力一跳，祝福他們在活動中可以學習到許多技能。（余信賢攝）

中埔鄉公所為了宣導水資源保育觀念，4月1日在中埔石硦童軍營地舉辦愛護水資源環境教育與生態體驗營隊活動，以培養青年學子擔任環保種子為主旨，今年已邁入第5年，更以「Give me 5心手相連」為本次活動主軸。

清明連假的第一天，位在中埔石硦童軍營地傳出一群青年學子正在進行隊呼的聲響，這一群30位學生全都是就讀嘉義地區的高中職在學學生，趁著4天的連續假期，來到中埔山區進行2天1夜的種子隊輔訓練。

在石硦童軍營地現場設有營隊光廊，擺放5屆的種子隊輔培訓相片，讓歷屆種子隊輔學員可以找到種子們發芽的足跡，有著種子發芽，心手相連傳承的意味。鄉長李碧菁也在台下與30位學員一一雙手擊掌，象徵將這生態教育課程傳承給予新的種子學員。

中埔鄉長李碧菁表示，愛護水資源環境教育生態體驗深耕計畫已經邁入第五年了，這個營隊有3種不同的風貌，1日開始的營隊主題是青年返嘉，這個主題是以傳承為發想號招青年學子。邀請青年學子返嘉參與埔出水緣分營隊體驗活動，一方面可以讓學員認識中埔在地特色，另一方面可以培養他們成為鄉公所後續活動的支柱。

此外，4月10日起將和中埔鄉內10所國小共同辦理7個梯次的「埔出水緣分」愛護水資源營隊，將可以培養出300為的種子學員，保護嘉源。

(中時)