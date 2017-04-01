2017 MLB戰國風雲之4－國西道奇獨霸 季後能走更遠？

由柯蕭領銜的道奇先發輪值陣容堅強。（本報資料照片）

國聯西區已由道奇連4年稱霸，本季「新邪惡帝國」的陣容有增無減，5連霸只是基本目標，重點是能否重返暌違近30年的世界大賽。巨人威脅道奇分區霸業的難度大，和洛磯或許都得拚搶外卡。響尾蛇去年砸大錢卻慘遭打臉，本季先求消腫，教士則以陪榜成分居多。

歷經2年的傷痛之苦，柳賢振今年有好的開始。(美聯社資料照)

一、洛杉磯道奇（上季91勝71敗，國聯冠軍賽2比4負小熊）

道奇這個冬天成功留住守護神簡森（Kenley Jansen）與三壘手透納（Jacob Turner）已經足夠，補進二壘手佛塞（Logan Forsythe）也是好棋。儘管整體補強幅度不大，但對這支陣容豪華而完整的隊伍而言已經足矣。

由賽揚獎強投柯蕭（Clayton Kerhsaw）領銜的先發輪值，本季韓籍左投柳賢振又可望健康復出，加上日籍右投前田健太，本來就是道奇最強的一環，打線從先發到板凳也非常完整。偏偏4年來兩度於國聯冠軍賽止步，道奇在季後賽就是少了一股氣，寄望今年能找到答案。

巨人去年救援失敗超過30場，補進知名終結者米蘭辛強化牛棚。(美聯社資料照)

二、舊金山巨人（上季87勝75敗，分區系列賽1比3負小熊）

巨人去年在分區系列賽1勝3敗不敵小熊，「複數年封王」紀錄也畫下句點。儘管這支球隊還是有非常漂亮的陣容，本壘有波西（Buster Posey）坐鎮，又有「左右護法」龐加納（Madison Bumgarner）、奎托（Johnny Cueto）領銜，但後段輪值無力，比起5年間3度封王的冠軍卡司，就是少了一些關鍵拼圖。

牛棚則是巨人去年最大罩門，團隊救援失敗超過30場，先發投得再好也枉然。今年他們補進了終結者米蘭辛（Mark Melancon），希望補強最弱的環節，就怕加了米蘭辛還不夠，麥肯（Matt Cain）又無法走出連年受傷的低谷，讓巨人只能是支好球隊，卻沒好到足以奪冠。

戴斯蒙過去5季合計揮出110轟。(美聯社資料照)

三、科羅拉多洛磯（75勝87敗）

洛磯已連6季勝率未達5成，去年關鍵為全大聯盟最差的牛棚自責分率5.13，本季全力補強此一罩門，延攬左投鄧恩（Mike Dun）與前皇家終結者G.賀蘭（Greg Holland）兩位資深後援，希望達到止血效果。

洛磯打線一向以強悍著稱，上季團隊打擊率2成75為國聯最佳、204轟排國聯第3，今年加入過去5季110轟的戴斯蒙（Ian Desmond），火力有增無減。倘若牛棚的補強能展現成效，洛磯或許有機會突破5成勝率，甚至爭搶外卡。

賽揚獎強投葛倫基去年加入響尾蛇卻沒投出身價。(美聯社資料照)

四、亞歷桑納響尾蛇（上季69勝93敗）

響尾蛇上季重金簽下「Z魔神」葛倫基（Zack Greinke），又以3換2交易來勇士右投謝比米勒（Shelby Miller），展現出逐鹿中原的企圖心，結果卻被打腫了臉。葛倫基自責分率4.37為個人近12季最差，米勒只拿3勝且自責分率6.15，比前年暴增1倍多，響尾蛇當然只能慘淡作收。

響尾蛇本季易帥，想要止跌回升的前提，當然是葛倫基、米勒得一掃去年低谷，投出身價。倘若上季因傷只出賽12場的外野手波拉克（A.J. Pollock），也能恢復健康，或許蛇軍還有攪局本事。

教士補進老將韋佛，去年在天使的自責分率超過5.00。(美聯社資料照)

五、聖地牙哥教士（上季68勝94敗）

儘管有「投手天堂」配可球場庇護，教士去年仍被敲出國聯第4多的185轟，團隊打擊率2成35則在國聯敬陪末座。本季教士補進了資深先發韋佛（Jered Weaver）、查辛（Jhoulys Chacin），但兩人去年自責分率都在5.00上下。教士球迷今年恐怕只能繼續欣賞配可球場的美麗，要享受勝利就比較難了。

(中時電子報)