鹿草西瓜消暑氣 參加人潮踴躍
嘉義縣鹿草鄉西瓜節活動，4月1日上午在鹿草鄉公所和鹿草鄉農會前廣場展開，除了西瓜節園遊會的農特產品和地方特色產品，現場還有西瓜免費吃活動，還有西瓜汁限量暢飲，來參加的人潮相當踴躍。
嘉義縣鹿草鄉的南邊就是著名的八掌溪，而八掌溪下游的河床寬闊，有大片沙地適合種植西瓜，因此鹿草鄉的西瓜產業聞名全國。雖然西瓜在全國各地都有種植，只有鹿草鄉是將西瓜當成一條龍產業，西瓜產業從西瓜的培育開始，其「蒲仔頭，西瓜尾」的嫁接技術，領先全台。還有西瓜的種子販售，全國西瓜種子都是來自鹿草鄉。
鹿草鄉公所近年來大力推廣西瓜產業，清明連假的第一天，鄉公所在廣場前舉辦西瓜節活動，公所還推出西瓜及西瓜汁免費享用，沒想到參與活動的人潮相當踴躍，西瓜汁一推出就瞬間被遊客秒殺搶光，只能轉而向西瓜片進攻。現場還有瓜農載來新鮮的大西瓜在現場叫賣，也是瞬間搶購一空。
活動時主持人請縣長張花冠、立委蔡易餘、文觀局長許有仁、鄉長楊秀玉、縣議員林沐惠、詹琬蓁和鹿草農會總幹事陳健平上台吃西瓜，宣布西瓜節活動正式展開。
縣長張花冠表示，全台80 ％的西瓜種子都是從鹿草鄉出產，其實全台灣的西瓜都應該是鹿草鄉西瓜的後代子孫，目前台灣全年都可以吃到西瓜，是一個可以消暑的水果產品。鹿草除了西瓜還有一項更有名的田鼠，這裡的田鼠是可以料理成三杯田鼠，相當美味。
(中時)
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