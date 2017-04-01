鹿草西瓜消暑氣 參加人潮踴躍

嘉義縣長張花冠（中）、鹿草鄉長楊秀玉（右六）、文觀局長許有仁（右五）、縣議員詹宛蓁（右四）一同在台上大口吃西瓜喜迎西瓜節。（余信賢攝）

嘉義縣長張花冠（中）、立委蔡易餘（左）、鹿草鄉長楊秀玉（右二）、文觀局長許有仁（右一）、一同在台上大口吃西瓜喜迎西瓜節。（余信賢攝）

小朋友對張縣長手中的西瓜相當感興趣，因此縣長張花冠把自己手上的西瓜分給小朋友享用。（余信賢攝）

鹿草鄉西瓜節吸引了許多遊客前來品嘗西瓜，西瓜片一推出後，馬上被秒殺。（余信賢攝）

鹿草的瓜農載著自家的西瓜前來西瓜節現場販售。（余信賢攝）

目前西瓜已經進入盛產期 ，市面上已經可以享用道美味的西瓜，這是位在八掌溪盼的河床高灘地上的西瓜田。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉西瓜節活動，4月1日上午在鹿草鄉公所和鹿草鄉農會前廣場展開，除了西瓜節園遊會的農特產品和地方特色產品，現場還有西瓜免費吃活動，還有西瓜汁限量暢飲，來參加的人潮相當踴躍。

嘉義縣鹿草鄉的南邊就是著名的八掌溪，而八掌溪下游的河床寬闊，有大片沙地適合種植西瓜，因此鹿草鄉的西瓜產業聞名全國。雖然西瓜在全國各地都有種植，只有鹿草鄉是將西瓜當成一條龍產業，西瓜產業從西瓜的培育開始，其「蒲仔頭，西瓜尾」的嫁接技術，領先全台。還有西瓜的種子販售，全國西瓜種子都是來自鹿草鄉。

鹿草鄉公所近年來大力推廣西瓜產業，清明連假的第一天，鄉公所在廣場前舉辦西瓜節活動，公所還推出西瓜及西瓜汁免費享用，沒想到參與活動的人潮相當踴躍，西瓜汁一推出就瞬間被遊客秒殺搶光，只能轉而向西瓜片進攻。現場還有瓜農載來新鮮的大西瓜在現場叫賣，也是瞬間搶購一空。

活動時主持人請縣長張花冠、立委蔡易餘、文觀局長許有仁、鄉長楊秀玉、縣議員林沐惠、詹琬蓁和鹿草農會總幹事陳健平上台吃西瓜，宣布西瓜節活動正式展開。

縣長張花冠表示，全台80 ％的西瓜種子都是從鹿草鄉出產，其實全台灣的西瓜都應該是鹿草鄉西瓜的後代子孫，目前台灣全年都可以吃到西瓜，是一個可以消暑的水果產品。鹿草除了西瓜還有一項更有名的田鼠，這裡的田鼠是可以料理成三杯田鼠，相當美味。

(中時)