馬雅舒攜洋老公恩愛復出 被問前夫吳奇隆愣住這樣說
大陸女星馬雅舒曾與吳奇隆有過3年婚姻，與吳奇隆2009年離婚隔年，她就宣布再嫁澳洲男友詹姆斯海耶斯，育有一對混血兒女，婚後相當幸福。沉寂演藝圈一段時間的她，近日帶著全家復出親子實境秀《媽媽是超人》，當然也難免被問起她的無緣前夫吳奇隆，而馬雅舒的回答也獲網友大讚超得體！
馬雅舒上週帶著一雙可愛兒女現身節目發布會，被節目編導問及尷尬問題「現在還有人提起你上一段婚姻嗎」，據陸媒報導，馬雅舒剛開始有些愣住，隨即反應過來，慢慢吐出：「我覺得很正常，那段是不能消除和刪除的，但現在重要的是我坐在這，是詹姆斯的妻子，是兩個孩子的媽媽。」
馬雅舒這一番回答獲得不少網友激讚「說得好」，但也有不少粉絲為馬雅舒、吳奇隆叫屈，痛批「節目組腦殘嗎？人家各自都過的好好的，非搞點事」。
(中時電子報)
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