馬雅舒攜洋老公恩愛復出 被問前夫吳奇隆愣住這樣說

馬雅舒與吳奇隆有過短暫3年婚姻。(取自媽媽是超人官微、吳奇隆微博)

馬雅舒日前帶著女兒開心出席節目發布會。(取自媽媽是超人官微)

吳奇隆與現任老婆劉詩詩。(取自吳奇隆微博)

大陸女星馬雅舒曾與吳奇隆有過3年婚姻，與吳奇隆2009年離婚隔年，她就宣布再嫁澳洲男友詹姆斯海耶斯，育有一對混血兒女，婚後相當幸福。沉寂演藝圈一段時間的她，近日帶著全家復出親子實境秀《媽媽是超人》，當然也難免被問起她的無緣前夫吳奇隆，而馬雅舒的回答也獲網友大讚超得體！

馬雅舒上週帶著一雙可愛兒女現身節目發布會，被節目編導問及尷尬問題「現在還有人提起你上一段婚姻嗎」，據陸媒報導，馬雅舒剛開始有些愣住，隨即反應過來，慢慢吐出：「我覺得很正常，那段是不能消除和刪除的，但現在重要的是我坐在這，是詹姆斯的妻子，是兩個孩子的媽媽。」

馬雅舒這一番回答獲得不少網友激讚「說得好」，但也有不少粉絲為馬雅舒、吳奇隆叫屈，痛批「節目組腦殘嗎？人家各自都過的好好的，非搞點事」。

(中時電子報)