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休旅車逆向撞貨車 駕駛雙雙骨折送醫

中時
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休旅車逆向撞貨車　兩車駕駛骨折送醫
休旅車疑似逆向撞小貨車，兩車司機骨折送醫。（黎薇翻攝）

苗栗縣南庄鄉外環道中午發生休旅車逆向對撞貨車事故，台中市曾姓男子駕車預計載父母到山上露營區，疑似超車不慎逆向撞上貨車，貨車駕駛王姓男子一度受困駕駛座，消防人員出動破壞器材搶救，王、曾2名駕駛骨折送醫後無大礙，車禍原因仍由警方釐清。

警方調查，台中市19歲曾男駕車載父母到南庄山區露營，在外環道疑似因超車不當逆向行駛，對向駕駛小貨車的65歲王姓男子見狀往路肩閃避，兩輛車仍迎面高速衝撞，2名駕駛沒有酒駕。

南庄消防隊中午12點許獲報前往搶救，因兩車疑似沒煞車、衝撞力道大，王男一度受困駕駛座，消防隊員花了快半小時才以破壞器材剪破扭曲車體，將王男救出送醫，曾男也因骨折雙雙送醫。

(中時)

關鍵字：休旅車貨車骨折逆向
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